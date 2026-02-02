<p data-start="195" data-end="449">Das Labor Dr. Gernot Walder hat gemeinsam mit dem Südtiroler Jagdverband, dem Tiroler Jägerverband und einer Gruppe von Veterinärärzten (ULLS1) das Interreg-Projekt <strong data-start="360" data-end="430">Interreg VI-A Italien–Österreich 2021–2027 MONZEC-Zeckenmonitoring<\/strong> ins Leben gerufen.<\/p><p data-start="451" data-end="662">Die Aktivität von Zecken ist bislang nur unzureichend erfasst. Dabei zählen sie nach den Stechmücken im Alpenraum zu den häufigsten Parasiten und sind unter diesen jene, die am häufigsten Krankheiten übertragen.<\/p><p data-start="664" data-end="896">Ziel des Projektes ist es, gemeinsam mit Jägern und Landwirten sowie wanderfreudigen und naturverbundenen Bürgerinnen und Bürgern ein flächendeckendes Monitoring aufzubauen, um künftig gezielte Vorsorgemaßnahmen empfehlen zu können.<\/p><p data-start="898" data-end="1077">Die Zeckenaktivität soll langfristig und reproduzierbar erfasst werden, sodass Vorhersagemodelle entwickelt und die Bevölkerung frühzeitig vor Einschleppungen gewarnt werden kann.<\/p><p data-start="1079" data-end="1152">Nähere Informationen zum Projekt finden Sie unter <strong data-start="1129" data-end="1151"><a data-start="1131" data-end="1149" rel="noopener" target="_new">www.zeckencheck.at<\/a><\/strong>.<\/p><p><br><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.selva.eu\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219901551&detailonr=225783598-921">zum Artikel der Gemeinde<\/a>