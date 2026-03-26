<p>Die Rechnungen für die Müllgebühr 2025 wurden am 23.03.2026 ausgestellt und von der gemeindeeigenen PEC-Adresse an alle Bürgerinnen und Bürger versendet, die bei der Gemeinde eine PEC- oder E-Mail-Adresse hinterlegt haben.<\/p><p><strong>Wichtiger Hinweis: <\/strong>In einigen Fällen werden die Rechnungen sowohl per E-Mail als auch per Post zugestellt. Sollten Sie die Rechnung doppelt erhalten, werden Sie gebeten, das Steueramt unter der Telefonnummer 0471 772189 zu kontaktieren und dies mitzuteilen.<\/p><p> <\/p><p>Die Gemeindeverwaltung weist außerdem darauf hin, dass auf alle Rechnungen der Müllgebühr 2025 zusätzlich die von ARERA (italienische Regulierungsbehörde für Energie, Netze und Umwelt) vorgeschriebenen Ausgleichskomponenten angewendet werden:<\/p><ul type="disc"><li>eine Ausgleichskomponente zur Deckung der Kosten für die Bewirtschaftung zufällig gefischten Abfälle sowie freiwillig abgegebener Abfälle (0,10 Euro pro Nutzer\/Jahr),<\/li><li>eine Ausgleichskomponente zur Abdeckung von Ermäßigungen im Zusammenhang mit außergewöhnlichen Ereignissen bzw. Naturkatastrophen (1,50 Euro pro Nutzer\/Jahr),<\/li><li>eine Ausgleichskomponente zur Finanzierung des Sozialbonus* für Abfälle (6,00 Euro pro Nutzer\/Jahr).<\/li><\/ul><p>*Der Sozialbonus in Höhe von 25 % der geschuldeten Abfallgebühr wird automatisch Bürgerinnen und Bürgern bzw. Haushalten gewährt, deren ISEE unter 9.530 Euro liegt bzw. unter 20.000 Euro für Familien mit mehr als 4 Kindern. Der Bonus wird den Anspruchsberechtigten automatisch und ohne Antrag bis zum 30. Juni von der Gemeinde ausbezahlt.<\/p><p> <\/p><p>Abschließend wird darauf hingewiesen, dass der neue Müllkalender online verfügbar ist:<br><a href="https:\/\/urlsand.esvalabs.com\/?u=https%3A%2F%2Fwww.selva.eu%2Fde%2FMuellkalender&e=19869936&h=654d7ee9&f=y&p=y&m=4fcZT62nHtzJmjP" target="_new" title="www.selva.eu">https:\/\/www.selva.eu\/de\/Muellkalender<\/a><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.selva.eu\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219901551&detailonr=225790982-921">zum Artikel der Gemeinde<\/a>