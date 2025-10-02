<p data-start="159" data-end="390">Wir informieren die Bürgerinnen und Bürger, dass der Müllabholservice im Zeitraum vom 02. Oktober bis 01. Dezember 2025 aufgrund der Nebensaison reduziert wird. <\/p><p data-start="159" data-end="390">Bitte entnehmen Sie die genauen Abholtermine dem beigefügten Kalender.<\/p><p data-start="502" data-end="587">Für weitere Informationen steht Ihnen das Steueramt der Gemeinde gerne zur Verfügung.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.selva.eu\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219901551&detailonr=225767199-921">zum Artikel der Gemeinde<\/a>