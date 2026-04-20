<p class="align_justify">Die Gemeinde Wolkenstein organisiert auch heuer wieder gemeinsam mit dem Tourismusverein einen Umwelttag mit der Einsammlung des Mülls im Dorf <strong>“RUMON SU NOSC LUECH!”, <\/strong>am Samstag, den<strong> 09. Mai 2026.<\/strong><\/p><p class="align_justify">Treffpunkt vor dem Kulturhaus “Oswald von Wolkenstein”, um <strong>08.00 Uhr<\/strong>. <\/p><p>Dort werden die Feuerwehr und die Gemeindemitarbeiter, die die Aktion koordinieren, die Gruppen einteilen und die Routen festlegen. Außerdem werden an alle Teilnehmer Säcke, Handschuhe und ein Greifwerkzeug verteilt, bevor es losgeht, um den herumliegenden Müll im Ort einzusammeln.<\/p><p>Alle Vereine und die gesamte Bevölkerung von Wolkenstein ist eingeladen an der Aktion für ein sauberes Dorf teilzunehmen!<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.selva.eu\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219901551&detailonr=225795390-921">zum Artikel der Gemeinde<\/a>