<p>Information und Unterstützung bei der Antragstellung.<\/p><p>Die Beratung und die Leistungen im Bereich Sachwalterschaft werden auch im Jahr 2026 dezentral in den verschiedenen Bezirken Südtirols angeboten.<\/p><p>Auf Wunsch (kostenpflichtige Leistung) unterstützt der Verein die interessierten Bürger außerdem im Zuge der einzelnen Verfahrensschritte bis hin zur Ernennung des Sachwalters.<\/p><p>Die Beratungen in St. Ulrich finden im Sozialsprengel J.B.Purgerstraße 16 jeden 2. Montag in jedem 2. Monat von 09:00 Uhr bis 13:00 Uhr statt.<\/p><p>Die Terminvereinbarung erfolgt über den Verein für die Sachwalterschaft, Siegesplatz 48, Bozen, Tel. 0471 1882232 - <a href="mailto:info@sostegno.bz.it">info@sostegno.bz.it<\/a>.<\/p><p><br><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.selva.eu\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219901551&detailonr=225783976-921">zum Artikel der Gemeinde<\/a>