<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="680"><tbody><tr><td valign="top" style="width: 100%;"><p style="text-align:justify;">Die Gemeinde Wolkenstein in Gröden führt am Freitag, den 14. November, die Sperrmüllsammlung durch. Es wird ein Abholdienst geleistet.<\/p><\/td><\/tr><tr><td valign="top" style="width: 100%;"><p style="text-align:justify;">Was tun, um den Dienst zu beanspruchen?<\/p><\/td><\/tr><tr><td valign="top" style="width: 100%;"><ul><li>die Sammlung innerhalb Freitag, 07. November, im Gemeindeamt (Tel. 0471 772121) zwischen 08:15 Uhr und 12:15 Uhr vormerken;<\/li><\/ul><\/td><\/tr><tr><td valign="top" style="width: 100%;"><ul><li>den Sperrmüll auf einer privaten, mit Lastwagen leicht zugänglichen Fläche ansammeln;<\/li><\/ul><\/td><\/tr><tr><td valign="top" style="width: 100%;"><ul><li>beim Laden des Sperrmülls anwesend und eventuell behilflich sein.<\/li><\/ul><\/td><\/tr><tr><td valign="top" style="width: 100%;"><p style="text-align:justify;">Der Dienst erfolgt gegen Bezahlung der Vergütung von 1,00 € \/ kg + 10% MwSt. Die Vergütung wird von der Gemeinde im Laufe des Jahres 2025 zusammen mit dem Mülltarif eingehoben.<\/p><\/td><\/tr><tr><td valign="top" style="width: 100%;"><p style="text-align:justify;">Anmerkungen:<\/p><\/td><\/tr><tr><td valign="top" style="width: 100%;"><p style="text-align:justify;"><em>Zum Sperrmüll gehört all jener Müll, welcher aufgrund seiner Größe nicht in den Mülltonnen passt. Zum Beispiel:<\/em><\/p><p style="text-align:justify;"><em> <\/em><\/p><p style="text-align:justify;"><em>- Schränke und Möbel<\/em><\/p><p style="text-align:justify;text-indent: -36.9pt;"><em>- Küchenausstattung, kleine Geräte und Maschinen<\/em><\/p><p style="text-align:justify;"><em>- Matratzen<\/em><\/p><p style="text-align:justify;"><em>- Plastik<\/em><\/p><p style="text-align:justify;"><em> <\/em><\/p><p style="text-align:justify;"><em>All das was gefährliche Substanzen enthält, gehört NICHT zum Sperrmüll. Zum Beispiel: <\/em><\/p><p style="text-align:justify;"><em> <\/em><\/p><p style="text-align:justify;"><em>- Tiefkühltruhen<\/em><\/p><p style="text-align:justify;"><em>- Fernsehapparate<\/em><\/p><p style="text-align:justify;"><em>- Computer<\/em><\/p><p style="text-align:justify;"><em>- Farbeimer<\/em><\/p><p style="text-align:justify;"><em>- Keramik \/ Porzellan<\/em><\/p><p style="text-align:justify;"><em>- Batterien<\/em><\/p><p style="text-align:justify;"><em>- Baumaterial<\/em><\/p><p style="text-align:justify;"><em>- Alle motorbetriebenen Maschinen<\/em><\/p><p style="text-align:justify;"><em>- Autoreifen<\/em><\/p><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.selva.eu\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219901551&detailonr=225771434-921">zum Artikel der Gemeinde<\/a>