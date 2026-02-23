<p data-start="0" data-end="132">Wir suchen eine engagierte Person, die uns jeweils am <strong>Dienstag und Donnerstag für eine Stunde<\/strong> in der Schulmensa der Mittelschule unterstützt.<\/p><p data-start="134" data-end="228">Mit einem kleinen zeitlichen Einsatz können Sie Großes bewirken und wertvolle Hilfe leisten.<\/p><p data-start="230" data-end="316" data-is-last-node="" data-is-only-node="">Weitere Informationen erhalten Sie unter der Telefonnummer <strong>320 9391610.<\/strong><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.selva.eu\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219901551&detailonr=225786674-921">zum Artikel der Gemeinde<\/a>