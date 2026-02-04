<p>Wahlberechtigte, die sich vorübergehend aus Studien-, Arbeits- oder medizinischen Gründen im Ausland aufhalten und am Verfassungsreferendum vom 22. und 23. März 2026 per Briefwahl teilnehmen möchten, müssen einen entsprechende Antrag an die Gemeinde bis spätestens <strong>18. Februar 2026<\/strong> einreichen. Dafür kann das entsprechende, beigeschlossene <a href="ALLEGATO%202%20-%20BIL%20-%20Voto%20corrispondenza%20mod.%20bil.%20-%20%20Ansuchen%20Briefwahl%20zweisprachig.pdf">Formular<\/a> verwendet werden. Das Gesuch kann, zusammen mit der Ablichtung eines gültigen Personalausweises, wie folgt dem Gemeindewahlamt zugestellt werden:<\/p><p>- persönlich abgeben<\/p><p>- per Post<\/p><p>- an die E-Mail-Adresse: <a href="mailto:info@selva.eu">info@selva.eu<\/a><\/p><p>- an die zertifizierte E-Mail-Adresse <a href="mailto:wolkenstein.selvadivalgardena@legalmail.it">wolkenstein.selvadivalgardena@legalmail.it<\/a><\/p><p>Genauere Informationen können im Wahlamt der Gemeinde unter der Telefonnummer <a href="tel:+390471772113">+39 0471 772113<\/a> oder per E-Mail: <a href="mailto:info@selva.eu">info@selva.eu<\/a> eingeholt werden.<\/p><p><a href="file:\/\/\/C%3A\/Users\/renate_wolkenstein\/Desktop\/Documenti%20AF\/ALLEGATO%202%20-%20BIL%20-%20Voto%20corrispondenza%20mod.%20bil.%20-%20%20Ansuchen%20Briefwahl%20zweisprachig.pdf"><\/a><a href="https:\/\/www.selva.eu\/system\/web\/getDocument.ashx?fileid=1529968&t=1770200457" class="fr-file fal fa-file-pdf jsFileTypePDF">Gesuchsformular<\/a><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.selva.eu\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219901551&detailonr=225783995-921">zum Artikel der Gemeinde<\/a>