<p>TERMIN FÜR DIE VORLAGE DER GESUCHE 14.08.2026 – 12.00 Uhr<\/p><p><br><\/p><p><a href="https:\/\/www.gemeinde.auer.bz.it\/system\/web\/getDocument.ashx?fileid=1554102&t=1784118839" class="fr-file fal fa-file-pdf jsFileTypePDF">Veröffentlichung_Amtstafel-1.pdf scaricare (0.33 MB)<\/a><\/p><p><a href="https:\/\/www.gemeinde.auer.bz.it\/system\/web\/getDocument.ashx?fileid=1554056&t=1784114833" class="fr-file fal fa-file-pdf jsFileTypePDF">Wettbewerbskundmachung_Funktionär_der_Verwaltung_7.ter_2026.pdf scaricare (0.27 MB)<\/a><\/p><p><a href="https:\/\/www.gemeinde.auer.bz.it\/system\/web\/getDocument.ashx?fileid=1554055&t=1784114833" class="fr-file fal fa-file-pdf jsFileTypePDF">Teilnahmegesuch_Funktionär_der_Verwaltung_7.ter_2026.pdf scaricare (0.17 MB)<\/a><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.auer.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219367811&detailonr=225812831-601">zum Artikel der Gemeinde<\/a>