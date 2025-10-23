<p>Die Gemeinde Auer setzt mit dem Mobility Projekt ein wichtiges Zeichen für eine nachhaltige und zukunftsorientierte Verkehrsentwicklung. Das Vorhaben wird im Rahmen des EFRE- Programms 2021-2027, Priorität 3 „MOBILITY Förderung nachhaltiger, multimodaler städtischer Mobilität“ gefördert. Die genehmigten Gesamtkosten betragen 858.797,14 Euro, welche zu 729.674,82 Euro durch EU -Mittel finanziert sind. Ziel des Projekts ist es, bestehende Radwege miteinander zu verbinden und dadurch eine sichere, attraktive und durchgehende Radverkehrsinfrastruktur zu schaffen. Diese neuen Verbindungen ermöglichen einen direkten Zugang zu Haltestellen des öffentlichen Verkehrs, Schulen, Sporteinrichtungen, öffentlichen Gebäuden und Arbeitsplätzen und fördern somit die einfache und nachhaltige Erreichbarkeit zentraler Orte im Gemeindegebiet. Durch die Umsetzung des Projekts sollen der motorisierte Individualverkehr reduziert, die Verkehrssicherheit erhöht und Konzepte der intermodalen Mobilität gestärkt werden. Die Gemeinde Auer leistet damit einen aktiven Beitrag zur Verbesserung der Lebensqualität, zur Lärmminderung und zum Klimaschutz zugunsten der Bürgerinnen und Bürger sowie der Umwelt.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.auer.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219367811&detailonr=225770295-601">zum Artikel der Gemeinde<\/a>