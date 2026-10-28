<p>Der Bürgermeistger gibt in Durchführung des Ausschussbeschlusses Nr. 389 vom 20.10.2026 rechtskräftig im Sinne der geltenden Gesetze bekannt dass ein öffentlicher Wettbewerb nach Prüfungen für die Besetzung von 2 Teilzeitstellen als Verwaltungsassistent\/in - 6. Funktionsebene - Berufsbild Nr. 43 der Anlage 1 des Einheitstextes der Bereichsabkommen vom 2. Juli 2015 ausgeschrieben ist.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.auer.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219367811&detailonr=225831542-601">zum Artikel der Gemeinde<\/a>