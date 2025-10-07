<p><strong>Rangordnung für die Zuweisung einer Mietwohnung des sozialen Wohnbaus <\/strong><\/p><p>Gemäß Art. 32 des D.LH Nr. 27\/23 wird am<strong>01.10.2025<\/strong> die aktualisierte Rangordnung veröffentlicht. Die Gesuchsteller können ihre Position in der Rangordnung mittels der ihnen zugewiesenen Gesuchnummer finden. Der Namen des Gesuchstellers scheint nicht auf. <br>Die Gesuchnummer ist im Schreiben über die Mitteilung der Zuweisung der Punkte mitgeteilt worden. <\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.auer.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219367811&detailonr=225768146-601">zum Artikel der Gemeinde<\/a>