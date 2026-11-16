<div data-sfc-cp="" data-sfc-root="c" data-hveid="CAIIAQgJEAA" data-complete="true" data-processed="true">Wir laden herzlich zum traditionellen Adventmarkt ins Sozialzentrum Toblach ein. Nutzen Sie die Gelegenheit zum gemütlichen Zusammenkommen, um gemeinsam den Advent zu spüren und nach einem liebevollen Geschenk für Ihre Liebsten zu stöbern.<\/div><p><br><\/p><div data-sfc-cp="" data-sfc-root="c" data-hveid="CAIIAQgKEAA" data-complete="true" data-processed="true"><strong data-sfc-cp="" data-sfc-root="c" data-complete="true" data-processed="true">Wann: <\/strong>Montag, 30. November bis Donnerstag, 3. Dezember 2026 <strong data-sfc-cp="" data-sfc-root="c" data-complete="true" data-processed="true"><br><\/strong><strong data-sfc-cp="" data-sfc-root="c" data-complete="true" data-processed="true">Uhrzeit:<\/strong> jeweils von 8:30 bis 11:00 Uhr<br data-sfc-root="c" data-sfc-pl="|||[]" data-complete="true" data-processed="true"><strong data-sfc-cp="" data-sfc-root="c" data-complete="true" data-processed="true">Wo:<\/strong> Foyer im Sozialzentrum Toblach, Ehrenbergstraße 1, Toblach<\/div><div data-sfc-cp="" data-sfc-root="c" data-hveid="CAIIAQgLEAA" data-complete="true" data-processed="true">Wir freuen uns auf Ihren Besuch!<\/div><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.innichen.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225051209&detailonr=225833820-2415">zum Artikel der Gemeinde<\/a>