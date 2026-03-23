<p style="text-align: center;"><strong>Startschuss für die Arbeiten am übergemeindlichen Radweg i<\/strong><strong>n Gais<\/strong><\/p><p style="text-align: center;"><br><\/p><p>Die Arbeiten rund um den Ausbau des übergemeindlichen Radweges in der Josef Riehl Straße in Gais sind gestartet. In Kooperation mit der Gemeinde Gais realisiert die Bezirksgemeinschaft Pustertal damit ein Langzeitprojekt, an dessen Umsetzung in der Gemeinde mehr als dreißig Jahre lang gearbeitet worden ist. Aktuell soll beginnend vom Kreisverkehr Gais Dorf bis zum Ende der Industriezone Gais eine neue Trasse für Fahrradfahrer mit einer Breite von 2,5 Metern angelegt werden. Herzstück des Projektes ist die Errichtung einer Unterführung unterhalb der Industriebrücke in Gais. Durch diese soll der Radfahrverkehr auf einer getrennten Trasse kanalisiert und so vom Schwerverkehr abgeschirmt werden. Die Gesamtprojektkosten belaufen sich auf etwas mehr als 2,95 Mio. Euro. Finanziert wird das Bauvorhaben durch staatliche PNC- und Landesgelder sowie durch Eigenmittel der Gemeinde Gais.<\/p><p>Am Donnerstagvormittag, 19. März, waren die politischen Verantwortlichen der Bezirksgemeinschaft und der Gemeinde Gais vor Ort, um sich ein Bild der Baustelle zu machen. Der Bürgermeister der Gemeinde Gais, Alex Dariz und seine Stellvertreterin, Stephanie Auer sind über den Start der Bauarbeiten sehr erfreut. „Nach 30 Jahren Diskussion, Planung und Projektierung kann das Vorhaben nun endlich umgesetzt werden. Mit dem Bauprojekt erhöhen wir nicht nur die Sicherheit auf dem Radweg sondern entschärfen die Verkehrssituation in der Industriezone für alle Beteiligten. Ein großer Dank geht an die Grundbesitzer, die durch die Zurverfügungstellung der Flächen den Radweg erst ermöglichen“, sagt Bürgermeister Dariz.<\/p><p>Auch in der Bezirksgemeinschaft ist man sehr zufrieden. „Der übergemeindliche Radweg von Bruneck nach Gais und weiter ins Tauferer-Ahrntal ist der meistbefahrene Radweg im Pustertal und damit einer der wichtigsten Abschnitte unseres Radwegnetzes. Die Realisierung des Projektes ist höchst an der Zeit“, bekräftigt Präsident Robert Alexander Steger. Gemeinsam mit dem zuständigen Bezirksreferenten Friedrich Mittermair bedankt er sich bei allen, die sich in das Projekt eingebracht haben und an der Realisierung mitarbeiten. „Wir haben mit der Niederwieser Bau GmbH und der Bergmeister Ingenieure GmbH kompetente Partner gefunden und freuen uns, dass der Ausbau des Radweges in der Josef Riehl Straße in Gais nun endlich umgesetzt wird“, zeigt sich Friedrich Mittermair vom Bezirksausschuss zufrieden.<\/p><p>Die Bauarbeiten werden voraussichtlich noch heuer abgeschlossen.<\/p><p><br><\/p><p>Weitere Informationen erhalten Sie im technischen Dienst (Radwege) der Bezirksgemeinschaft Pustertal unter <a href="tel:+390474412989">+39 0474 412989<\/a>, <a href="mailto:radwege.pustertal@bzgpust.it">radwege.pustertal@bzgpust.it<\/a>.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.innichen.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225051209&detailonr=225790996-2415">zum Artikel der Gemeinde<\/a>