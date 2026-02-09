<p>Die Gemeinde ersucht alle Bürgerinnen und Bürger, die noch im Besitz einer Identitätskarte im Papierformat sind, sich frühzeitig um die Ausstellung der elektronischen Identitätskarte zu kümmern und den entsprechenden Antrag rechtzeitig im Meldeamt zu stellen, um längere Wartezeiten zu vermeiden und die durchgehende Gültigkeit ihrer Identitätsdokumente sicherzustellen.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.innichen.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225051209&detailonr=225784503-2415">zum Artikel der Gemeinde<\/a>