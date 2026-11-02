<p>„Die Gemeinde teilt mit, dass bzgl. der sog. „Carta dedicata a te“ (= „Für Sie bestimmte Karte“) ab heute'''' die Liste der Begünstigten der Karte unter dem folgenden <a href="https:\/\/www.gemeinde.innichen.bz.it\/system\/web\/datei.aspx?detailonr=225832093-2415&sprache=1" data-detailonr="225832093" target="_self">Link […]<\/a> veröffentlicht und einsehbar ist, wo man also, unter Bezugnahme auf die eigene ISEE-Protokollnummer (zu verwendendes Kriterium laut den offiziellen FAQs um die Vertraulichkeit der Daten zu gewährleisten), nachsehen kann, ob man zu den Begünstigten gehört oder nicht.“<\/p><p>Es handelt sich um einen einmaligen staatlichen Zuschuss in Höhe von 500 Euro im Rahmen der „Carta Dedicata a Te“ für den Kauf von Grundnahrungsmitteln. <\/p><p>Die „Carta Dedicata a Te“ wird in Form einer nominativen Prepaid-Karte ausgegeben und kann ab dem 4. November bei den für den Dienst zuständigen Postämtern abgeholt werden. Berechtigte Personen, die bereits im Besitz einer solchen Karte sind, erhalten keine neue Karte; der Betrag wird automatisch auf die bestehende Karte gutgeschrieben. Die Erstnutzung der Einkaufskarte muss innerhalb 16. Dezember 2026 erfolgen, andernfalls verfällt das Guthaben.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.innichen.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225051209&detailonr=225830827-2415">zum Artikel der Gemeinde<\/a>