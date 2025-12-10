<p>Ab Februar werden in <strong>Bruneck <\/strong>wieder <strong>DEUTSCH- und ITALIENISCHKURSE für EinwandererInnen organisiert<\/strong>. <\/p><p>Die Einstufungstests und die <strong>Einschreibungen<\/strong> werden in Bruneck <strong>am Dienstag, 13. Januar <\/strong>durchgeführt. Mitzubringen sind die <strong>Aufenthaltsgenehmigung<\/strong> und die <strong>Steuernummer<\/strong>.<\/p><p class="align_center">Anmeldungen unter: <strong>corso@alphabeta.it<\/strong><\/p><p>Diese Kurse<strong> <\/strong>richten sich<strong> ausschließlich an Personen aus Nicht-EU-Ländern (ab 16 Jahren)<\/strong>.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.innichen.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225051209&detailonr=225777181-2415">zum Artikel der Gemeinde<\/a>