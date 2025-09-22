<p>Im Rahmen der PNRR Projekte bietet die Landesverwaltung allen Bürgern den Dienst DigiPoint als generelle Fortbildungsplattform an.<\/p><p>Es wurden landesweit verschiedenen DigiPoints eingerichtet, welche den Bürgern eine Unterstützung in allen digitalen Belangen anbieten können.<\/p><p>Anmeldelink und Kalender für die kostenlose digitale Beratung der Firma ADV Studio<\/p><p><a href="https:\/\/urlsand.esvalabs.com\/?u=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fforms%2Fd%2Fe%2F1FAIpQLSfLFjr7YqGY0nloT7hg80Mbe7Q-3pHDZAfclNWbh31zWaegKg%2Fviewform%3Fusp%3Dsharing%26ouid%3D115270354327353580156&e=19869936&h=bdf36bc1&f=y&p=y" title="https:\/\/urlsand.esvalabs.com\/?u=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fforms%2Fd%2Fe%2F1FAIpQLSfLFjr7YqGY0nloT7hg80Mbe7Q-3pHDZAfclNWbh31zWaegKg%2Fviewform%3Fusp%3Dsharing%26ouid%3D115270354327353580156&e=19869936&h=bdf36bc1&f=y&p=y" target="_self">Modulo di registrazione<\/a><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.innichen.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225051209&detailonr=225760952-2415">zum Artikel der Gemeinde<\/a>