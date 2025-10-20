<p>Mit Gemeinderatsbeschluss Nr. 58 vom 25.09.2025 wurde eine Erhöhung der Gemeindeaufenthaltsabgabe (Ortstaxe) gemäß Art. 8 des D.LH. Nr. 4\/2013 i.g.F. festgelegt. Mit <strong>Wirkung ab dem 1. Januar 2026<\/strong> beträgt die Ortstaxe pro Person und Nächtigung wie folgt:<\/p><p><br>a) <strong>Euro 4,00<\/strong> für die Beherbergungsbetriebe laut Artikel 5 des Landesgesetzes vom 14. Dezember 1988, Nr. 58 mit einer Einstufung von vier Sternen, vier Sternen „superior“ und fünf Sternen;<\/p><p>b) <strong>Euro 3,50<\/strong> für<\/p><ul><li>die Beherbergungsbetriebe laut Artikel 5 des Landesgesetzes vom 14. Dezember 1988, Nr. 58 mit einer Einstufung von drei Sternen und drei Sternen „superior“,<\/li><li>die Beherbergungsbetriebe gemäß Landesgesetz vom 11. Mai 1995, Nr. 12 mit einer Einstufung von fünf Sonnen,<\/li><li>die Beherbergungsbetriebe gemäß Landesgesetz vom 19. September 2008, Nr. 7 mit einer Einstufung von fünf Blumen und<\/li><li>die Beherbergungsbetriebe laut Artikel 6 Absatz 3, des Landesgesetzes vom 14. Dezember 1988, Nr. 58, mit einer Einstufung von fünf Sternen;<\/li><\/ul><p>c) <strong>Euro 3,00 <\/strong>für alle anderen Beherbergungsbetriebe laut Artikel 1, Absatz 2 des Landesgesetzes vom 16. Mai 2012, Nr. 9.<\/p>