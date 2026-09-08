<p>Am <strong>20. September <\/strong>findet der autofreie Sonntag unter dem Motto <strong>‘INNICHEN MACHT PLATZ - SAN CANDIDO CREA SPAZI‘<\/strong> im Dorfzentrum unserer Gemeinde statt.<\/p><p>Von <strong>10:00 Uhr bis 16:00 <\/strong>Uhr wird das Zentrum für den motorisierten Verkehr gesperrt und es werden verschiedenste Aktivitäten für Groß und Klein, von sportlich bis kreativ angeboten.<\/p><p>Auch der Gaumen wird verwöhnt mit kulinarischen Köstlichkeiten aus direkter Nähe - kleiner CO₂-Fußabdruck und großes Geschmackserlebnis.<\/p><p>So wird durch nachhaltige Mobilität Raum für Bewegung und Begegnung geschaffen, was ein Mehrwert für die ganze Bevölkerung darstellt.<\/p><p><em>Die Straßensperre beginnt um 9:30 Uhr. <\/em><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.innichen.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225051209&detailonr=225823093-2415">zum Artikel der Gemeinde<\/a>