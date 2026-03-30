<p>Herzliche Gratulation vom Klima- und Energieteam der KlimaGemeinde Innichen an Daniela und an Stefan zum Fahrrad, welches sie im Zuge der Instagram-Mitmachaktion des letzten autofreien Sonntags 2025 ‚INNICHEN MACHT PLATZ‘ gewonnen haben.<\/p><p>Auf viele großartige Kilometer mit dem Fahrrad!<\/p><p>Ein herzliches Vergelt`s Gott gilt dabei dem Sponsor Papin Sport Innichen.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.innichen.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225051209&detailonr=225792226-2415">zum Artikel der Gemeinde<\/a>