<p>Freitag, 17. Oktober 2025 von 9.00 bis 15.00 Uhr<\/p><p> im Innerfeldtal.<\/p><p>Gemeindeansässige dürfen an diesem Tag und zu diesem Zweck die gesperrte Innerfeldstraße befahren.<\/p><p>Auch heuer wird die Latschenverteilung für Zierzwecke unter Aufsicht der Forstbehörde durchgeführt.<\/p><p>Jeder muss die Latschen nach den gegebenen Anweisungen selbst abschneiden, wobei nur eine Baumschere<\/p><p>oder eine geeignete Säge (für größere Zweige) verwendet werden darf.<\/p><p>Die kostenlose Vergabe von Latschenzweigen ist für die Schmückung der Gräber zu Allerheiligen gedacht.<\/p><p>Für anderweitige Verwendungszwecke sollte die Notwendigkeit überlegt und der Bedarf eingeschränkt werden.<\/p><p>Vor und nach genanntem Termin sind sowohl das Befahren der gesperrten Innerfeldstraße als auch das <\/p><p>Abschneiden von Latschenzweigen nicht erlaubt!<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.innichen.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225051209&detailonr=225767905-2415">zum Artikel der Gemeinde<\/a>