<p>Die Gemeinde Innichen sucht <strong>eine\/n Verwaltungsassistentin\/en in Voll- oder Teilzeit zum baldigen Eintritt<\/strong><\/p><p>Geboten werden: <\/p><ul type="disc"><li>4,5 Tage - Woche<\/li><li>flexible Arbeitszeiten, um Arbeit und Privatleben in Einklang zu bringen<\/li><li>Super Arbeitsklima<\/li><li>Gutes, sicheres und pünktliches Gehalt<\/li><\/ul><p>Die Wettbewerbsausschreibung und den Gesuchvordruck findest du<strong> <\/strong><a href="https:\/\/www.gemeinde.innichen.bz.it\/system\/web\/datei.aspx?detailonr=225784472-2415&sprache=1"><strong>hier<\/strong><strong>.<\/strong><\/a><\/p><p><strong>Abgabetermin für das Teilnahmegesuch: 27.02.2026 – 12.00 Uhr<\/strong><\/p><p>Wir freuen uns auf dich!<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.innichen.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225051209&detailonr=225784467-2415">zum Artikel der Gemeinde<\/a>