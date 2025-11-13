<p>Am Samstag, 8. November, haben die Bezirksgemeinschaft Pustertal, die Gemeinden Toblach, Innichen und Sexten und die Stiftung „Hans Messerschmied“ das neue Sozialzentrum in Toblach feierlich eingeweiht. Rund 400 Menschen waren der Einladung gefolgt und haben am Samstag die Chance genutzt, Glückwünsche zu Überbringen und die neue Struktur zu besichtigen und kennenzulernen.<\/p><p>Neben den Strukturen der Bezirksgemeinschaft sind im neuen Sozialzentrum auch elf betreute Seniorenwohnungen und eine Tagesstätte mit zehn Plätzen, geführt von der Stiftung „Hans Messerschmied“, untergebracht. Das neue Sozialzentrum wird damit noch mehr zum Ort des Miteinanders, zum Ort der Begegnung und zum Zuhause für die dort lebenden Menschen. Kurzum eine Bereicherung für das gesamte Hochpustertal.<\/p><p>Weitere Informationen erhalten Sie in der allgemeinen Verwaltung der Bezirksgemeinschaft Pustertal unter +39 0474412926, <a href="mailto:pr@bzgpust.it">pr@bzgpust.it<\/a>.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.innichen.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225051209&detailonr=225773565-2415">zum Artikel der Gemeinde<\/a>