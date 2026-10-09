<p>Am <strong>Montag, den 2. November 2026<\/strong>, wird das neue automatische Zugangskontrollsystem zur Fußgängerzone in Innichen offiziell in Betrieb genommen. Um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten und alle offenen Fragen zu klären, lädt die Gemeindeverwaltung alle Interessierten herzlich zu einem Informationsabend ein.<\/p><p><strong>Veranstaltungsdetails:<\/strong><\/p><p>📅 <strong>Wann:<\/strong> Montag, 26. Oktober 2026 um 20:00 Uhr<\/p><p>📍 <strong>Wo:<\/strong> Josef-Resch-Haus, Innichen<\/p><p><strong>Worüber wird informiert?<\/strong><\/p><ul type="disc"><li>Funktionsweise des neuen Zugangskontrollsystems<\/li><li>Kriterien und Abwicklung für Durchfahrts- und Zufahrtsgenehmigungen<\/li><li>Praktische Hinweise für Anrainer, Lieferanten und Betriebe<\/li><\/ul><p>Nützen Sie die Gelegenheit, sich aus erster Hand zu informieren. Wir freuen uns auf Ihr Kommen!<\/p><p><strong>Die Gemeindeverwaltung Innichen<\/strong><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.innichen.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225051209&detailonr=225828209-2415">zum Artikel der Gemeinde<\/a>