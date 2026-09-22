<p style="text-align: center;"><strong>Gemeinsam Zukunft gestalten zwischen Innichen und Sillian<\/strong><\/p><p style="text-align: center;"><strong>Samstag, 26. September 2026 | ab 14.00 Uhr | Grenzareal Innichen–Sillian<\/strong><\/p><p> <\/p><p>Liebe Bürgerinnen und Bürger,<\/p><p>wie soll sich unser gemeinsamer Grenzraum zwischen <strong>Innichen und Sillian<\/strong> in Zukunft entwickeln?<\/p><p>Dieser Frage möchten wir gemeinsam mit Ihnen bei der grenzüberschreitenden Partizipationsveranstaltung<\/p><p style="text-align: center;"><strong>„Aubn\/Aufn & Ochn – Unsere Grenze. Unser Raum.“<\/strong><\/p><p>nachgehen.<\/p><p> <\/p><p>Im Rahmen des Interreg VI-A Italien–Österreich 2021–2027 Projekts „Grenzüberschreitende Governance und aktive Bürgernähe Sillian – Innichen“ laden die Gemeinden Sillian und Innichen die Bevölkerung herzlich dazu ein, den gemeinsamen Grenzraum neu zu denken und Ideen für seine zukünftige Entwicklung einzubringen. Dabei stehen vor allem die <strong>Erfahrungen, Wünsche und Vorstellungen der Menschen vor Ort<\/strong> im Mittelpunkt.<\/p><p><strong> <\/strong><\/p><p><strong>📍<\/strong><strong> Das erwartet Sie:<\/strong><\/p><p><strong>14.00 Uhr<\/strong><br> Begrüßung und Einführung am Grenzareal<\/p><p><strong>14.30–16.30 Uhr<\/strong><br> Begleitete Tour durch verschiedene Informationsstationen zu:<\/p><ul><li>Geschichte und Entwicklung des Grenzraums<\/li><li>Zukunftsideen von Kindern und Jugendlichen<\/li><li>Erlbach\/Grenzbach<\/li><li>Projekten der Wildbachverbauung in Tirol und Südtirol<\/li><\/ul><p><strong>16.30 Uhr<\/strong><br> 🎶 Musikalischer Beitrag der Musikkapellen Sillian und Winnebach<\/p><p><strong>ab 17.00 Uhr<\/strong><br> Gemeinsamer Abschluss mit Verpflegung sowie Zeit für Austausch, Gespräche und Begegnungen<\/p><p><strong> <\/strong><\/p><p><strong>💬<\/strong><strong> Ihre Ideen sind gefragt!<\/strong><\/p><p>Die Veranstaltung bietet die Möglichkeit, sich über aktuelle Projekte und Überlegungen im Grenzraum zu informieren, miteinander ins Gespräch zu kommen und <strong>eigene Ideen und Anliegen einzubringen<\/strong>.<\/p><p> <\/p><p>Denn die Zukunft dieses Raumes kann nur gemeinsam gestaltet werden – über die Grenze hinweg.<\/p><p><strong> <\/strong><\/p><p><strong>🚲<\/strong><strong> Gemeinsam mit dem Fahrrad zur Veranstaltung<\/strong><\/p><p>Wer gemeinsam mit den Bürgermeistern und mit dem Fahrrad anreisen möchte, ist herzlich eingeladen:<\/p><p><strong>13.00 Uhr – Treffpunkt Sport Sunny, Sillian<\/strong><br><strong>13.30 Uhr – Treffpunkt Rathaus Innichen<\/strong><\/p><p><br><\/p><p>Wir freuen uns auf zahlreiche Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Innichen, Sillian und der gesamten Region sowie auf einen offenen, grenzüberschreitenden und konstruktiven Austausch.<\/p><p>Kommen Sie vorbei, bringen Sie Ihre Ideen mit und gestalten Sie die Zukunft unseres gemeinsamen Grenzraumes mit!<\/p><p> <\/p><p>Herzliche Grüße<\/p><p>Die Gemeinde Innichen<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.innichen.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225051209&detailonr=225825630-2415">zum Artikel der Gemeinde<\/a>