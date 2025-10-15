<p>Herausforderung mit Herz.<\/p><p> <\/p><p>Die Bezirksgemeinschaft Pustertal sucht für einen Jungen im Grundschulalter im Raum Innichen, Toblach und Niederdorf Paare, Familien oder Einzelpersonen, die bereit sind, das Kind einige Stunden die Woche zu begleiten.<\/p><p>Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte unverbindlich an das Fachteam Familiäre Anvertrauung: Claudia Gasteiger und Lisa Hofmann -<a href="tel:+390474412925">+39 0474 412925<\/a> - <a href="mailto:anvertrauung.affidamento@bzgpust.it">anvertrauung.affidamento@bzgpust.it<\/a>.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.innichen.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225051209&detailonr=225769374-2415">zum Artikel der Gemeinde<\/a>