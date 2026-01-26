<p>Die Beratung und die Leistungen im Bereich Sachwalterschaft werden auch weiterhin dezentral in den verschiedenen Bezirken Südtirols angeboten. Im Zeitraum 01.01.2026 – 31.12.2026 wird dieser Dienst vom Verein für die Sachwalterschaft erbracht. Der zwischen dem Südtiroler Gemeindenverband und dem Verein für die Sachwalterschaft abgeschlossene Vertrag sieht für Bürger eine kostenfreie Erstberatung seitens des genannten Vereins an den Sprengelsitzen in Schlanders, Neumarkt, St. Ulrich, Brixen und Bruneck vor. <\/p><p>Auf Wunsch (kostenpflichtige Leistung) unterstützt der Verein die interessierten Bürger außerdem im Zuge der einzelnen Verfahrensschritte bis hin zur Ernennung des Sachwalters. <\/p><p>Die Beratungen im Pustertal finden im Sozialsprengel Bruneck, Paternsteig 3, an folgenden Tagen von 10.00 Uhr bis 13.00 Uhr & von 13.30 Uhr bis 16.30 Uhr statt: immer am 1. Donnerstag im Monat<\/p><p><br><\/p><p>Die Terminvereinbarung erfolgt über den Verein für die Sachwalterschaft, Siegesplatz 48, Bozen, Tel. <a href="tel:+3904711882232">+39 0471 188 2232<\/a> - <a data-fr-linked="true" href="mailto:info@sostegno.bz.it">info@sostegno.bz.it<\/a>.<\/p><p>Weitere Informationen zu den angebotenen Diensten können dem Informationsblatt entnommen werden.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.innichen.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225051209&detailonr=225782677-2415">zum Artikel der Gemeinde<\/a>