<div data-sfc-cp="" data-sfc-root="c" data-hveid="CAIIAQgFEAA" data-complete="true" data-processed="true">Die Wirtschaftsfachoberschule (WFO) Innichen wird demnächst abgerissen. Bevor das Gebäude weicht und das gesamte verbleibende Inventar entsorgt wird, haben alle Bürgerinnen und Bürger noch einmal die Möglichkeit, das vorhandene Schulmobiliar zu besichtigen und kostenlos mitzunehmen.<\/div><div data-sfc-cp="" data-sfc-root="c" data-hveid="CAIIAQgHEAA" data-complete="true" data-processed="true"><strong data-sfc-cp="" data-sfc-root="c" data-complete="true" data-processed="true">Alle wichtigen Informationen auf einen Blick:<\/strong><\/div><ul data-sfc-cp="" data-sfc-root="c" data-hveid="CAIIAQgIEAA" data-complete="true" data-processed="true"><li data-sfc-cp="" data-sfc-root="c" data-hveid="CAIIAQgIEAE" data-complete="true" data-sae=""><span data-sfc-cp="" data-sfc-root="c" data-complete="true"><strong data-sfc-cp="" data-sfc-root="c" data-complete="true">Wann:<\/strong> Samstag, 21. November 2026, ab 13:00 Uhr<\/span><\/li><li data-sfc-cp="" data-sfc-root="c" data-hveid="CAIIAQgIEAI" data-complete="true" data-sae=""><span data-sfc-cp="" data-sfc-root="c" data-complete="true"><strong data-sfc-cp="" data-sfc-root="c" data-complete="true">Wo:<\/strong> Treffpunkt vor dem ehemaligen Haupteingang der WFO Innichen<\/span><\/li><li data-sfc-cp="" data-sfc-root="c" data-hveid="CAIIAQgIEAM" data-complete="true" data-sae=""><span data-sfc-cp="" data-sfc-root="c" data-complete="true"><strong data-sfc-cp="" data-sfc-root="c" data-complete="true">Ablauf:<\/strong> Sie können das Inventar und Schulmobiliar direkt vor Ort in Ruhe ansehen. Alles, was Sie gebrauchen können, dürfen Sie sofort einladen und mitnehmen. Das restliche Inventar wird im Anschluss fachgerecht entsorgt.<\/span><\/li><\/ul><div data-sfc-cp="" data-sfc-root="c" data-hveid="CAIIAQgJEAA" data-complete="true" data-processed="true">Nutzen Sie diese letzte Gelegenheit, um gut erhaltene Möbelstücke vor der Entsorgung zu retten und weiterzuverwenden.<\/div><div data-sfc-cp="" data-sfc-root="c" data-hveid="CAIIAQgKEAA" data-complete="true" data-processed="true">Kommen Sie vorbei – wir freuen uns auf Ihr Kommen!<\/div><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.innichen.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225051209&detailonr=225833814-2415">zum Artikel der Gemeinde<\/a>