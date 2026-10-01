<p>Der Spieleverein dinx lädt am 24. und 25. Oktober 2026 zu den Spieletagen Toblach in die Jugendherberge Grandhotel ein. An zwei Tagen dreht sich alles um Brett-, Karten- und Gesellschaftsspiele für Groß und Klein.<\/p><p><strong>Öffnungszeiten:<\/strong><\/p><ul><li>Samstag, 24. Oktober 2026, ab 14.00 Uhr (Open End)<\/li><li>Sonntag, 25. Oktober 2026, von 10.00 bis 17.30 Uhr<\/li><\/ul><p>Der Spieleverein dinx freut sich auf zahlreiche Besucherinnen und Besucher und auf ein geselliges Wochenende voller Spiel, Spaß und Begegnungen.<\/p><p><strong>Ort:<\/strong> Jugendherberge Grandhotel Toblach<br><strong>Eintritt:<\/strong> Freiwillige Spende<br><strong>Infos:<\/strong> Spieleverein dinx, Jugenddienst Hochpustertal und Partnerorganisationen.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.innichen.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225051209&detailonr=225826840-2415">zum Artikel der Gemeinde<\/a>