<p style="text-align: center;"><strong>Eröffnung mit 1. April – Bezirksgemeinschaft startet neuen WhatsApp‑Kanal für aktuelle Infos zum Radwegenetz<\/strong><\/p><p style="text-align: center;"><br><\/p><p><span size="2"><\/span>Am Mittwoch, 1. April wird im Pustertal die diesjährige Fahrradsaison offiziell starten und zwar auf der Hauptroute von Vintl bis Bruneck (Beginn Rienzschlucht) und der Nebenroute Tauferer-Ahrntal bis Kematen\/Sand in Taufers. Diese Abschnitte sind vollständig gereinigt, ordentlich abgesichert und verkehrstechnisch befahrbar. <\/p><p>In den nächsten Wochen werden je nach Witterung auch die restlichen Routen vollständig gereinigt und für den Verkehr freigegeben werden können.<\/p><p>Die Fahrradsaison wird bis zum 31. Oktober andauern. In dieser Zeit wird das übergemeindliche Radwegenetz von der Bezirksgemeinschaft Pustertal instandgehalten.<\/p><p><br><\/p><p>Neuer WhatsApp-Kanal<\/p><p>Zum Saisonstart eröffnet die Bezirksgemeinschaft Pustertal auch einen WhatsApp-Kanal, über welchen alle wichtigen Informationen zum übergemeindlichen Radwegenetz im Pustertal kommuniziert werden – einfach, schnell und direkt. Auf dem Kanal werden beispielsweise wichtige Informationen zu aktuellen Sperren gepostet, zusammen mit einem Google Maps Link, wo Umleitungen gegebenenfalls direkt eingezeichnet sind.<\/p><p>Alle Interessierten können dem WhatsApp-Kanal folgen (<a href="https:\/\/whatsapp.com\/channel\/0029VbCI7FlKWEKz6JHZ3g1o">https:\/\/whatsapp.com\/channel\/0029VbCI7FlKWEKz6JHZ3g1o<\/a>) und sind somit immer bestens über die momentane Situation auf dem Fahrradwegenetz im Pustertal informiert.<\/p><p style="text-align: justify;"><br><\/p><p style="text-align: justify;"><span lang="it-IT"><em>Weitere Informationen erhalten Sie <\/em><\/span><span lang="it-IT"><em>i<\/em><\/span><span lang="it-IT"><em>m technischen Dienst <\/em><\/span><span lang="it-IT"><em>(<\/em><\/span><span lang="it-IT"><em>Radwege<\/em><\/span><span lang="it-IT"><em>)<\/em><\/span><span lang="it-IT"><em> <\/em><\/span><span lang="it-IT"><em>der Bezirksgemeinschaft Pustertal unter 0474 <\/em><\/span><span lang="it-IT"><em>412989<\/em><\/span><span lang="it-IT"><em>, <\/em><\/span><a href="mailto:radwege.pustertal@bzgpust.it"><span size="2"><em>radwege.pustertal@bzgpust.it<\/em><\/span><\/a><span lang="it-IT"><em>.<\/em><\/span><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.innichen.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225051209&detailonr=225792272-2415">zum Artikel der Gemeinde<\/a>