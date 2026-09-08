<p><strong>Wir öffnen unsere Türen und laden Sie herzlich ein!<\/strong><\/p><p>Nutzen Sie die Gelegenheit, unser Sozialzentrum kennenzulernen und einen Einblick in unsere tägliche Arbeit sowie das Leben in unserer Gemeinschaft zu gewinnen. Beim Tag der offenen Tür können Sie unsere Räumlichkeiten besichtigen, mehr über unsere Angebote erfahren und mit Mitarbeitenden ins Gespräch kommen.<\/p><p>📅 <strong>Dienstag,<\/strong> <strong>15. September 2026<\/strong><br>🕣 <strong>08:30 bis 11:00 Uhr<\/strong><br>📍 <strong>Sozialzentrum Toblach <\/strong><\/p><p>Wir freuen uns darauf, interessierte Bürgerinnen und Bürger, Angehörige sowie alle, die mehr über unsere Einrichtung erfahren möchten, bei uns begrüßen zu dürfen.<\/p><h3>Weitere Termine<\/h3><ul><li>Sägemüllerhof: 19. September 2026<\/li><li>Tagespflegeheim Demenz Memory: 3. Oktober 2026<\/li><li>Sozialzentrum Taufers: 6. Oktober 2026<span data-wra="1"> <\/span><\/li><\/ul><p><span data-wra="1"><\/span><\/p><p><strong>Kommen Sie vorbei, lernen Sie uns kennen und erleben Sie unsere Gemeinschaft aus nächster Nähe. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!<\/strong><\/p><p><span data-wra="1"><\/span><br><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.innichen.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225051209&detailonr=225823103-2415">zum Artikel der Gemeinde<\/a>