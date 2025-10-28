<p>Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger,<\/p><p>wir möchten Sie darüber informieren, dass am <strong>Dienstag, den 28. Oktober 2025<\/strong>, in der Zeit von <strong>10:00 bis 16:00 Uhr<\/strong><br>die <strong>Fernwärmeversorgung<\/strong> aufgrund von Arbeiten am Fernwärmenetz <strong>vorübergehend unterbrochen<\/strong> wird.<br>Betroffen sind folgende Straßen:<\/p><ul><li>Pflegplatz<\/li><li>Benediktinerstraße<\/li><li>Firtalerstraße<\/li><li>Alter Markt (Abschnitt vom Hotel Post bis zum Geschäft Tempele)<\/li><li>Freisingerstraße<\/li><\/ul><p>Wir bitten um Ihr Verständnis und entschuldigen uns für etwaige Unannehmlichkeiten.<\/p><p>Mit freundlichen Grüßen<\/p><p><br><strong>Fernheizkraftwerk Toblach-Innichen Gen.<\/strong><br><strong>Kontakt:<\/strong><br>Bahnhofstraße 8 | Via Stazione 8<br>39034 Toblach | Dobbiaco (BZ)<br>Tel. <a href="tel:+390474973214">+39 0474 973 214<\/a><br>info@fti.bz<br>www.fti.bz<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.innichen.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225051209&detailonr=225770904-2415">zum Artikel der Gemeinde<\/a>