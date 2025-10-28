<p>Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger,<\/p><p>wir möchten Sie darüber informieren, dass auch am <strong>Mittwoch, den 29. Oktober 2025<\/strong>, in der Zeit von <strong>10:00 bis 16:00 Uhr <\/strong>die <strong>Fernwärmeversorgung<\/strong> aufgrund von Arbeiten am Fernwärmenetz <strong>vorübergehend unterbrochen<\/strong> wird.<br>Betroffen sind:<\/p><p><strong>Pflegplatz und Umgebung<\/strong><\/p><p>Vielen Dank für Ihr Verständnis.<\/p><p>Mit freundlichen Grüßen<\/p><p><strong>Fernheizkraftwerk Toblach-Innichen Gen.<\/strong><br><strong>Kontakt:<\/strong><br>Bahnhofstraße 8 | Via Stazione 8<br>39034 Toblach | Dobbiaco (BZ)<br>Tel. <a href="tel:+390474973214">+39 0474 973 214<\/a><br>info@fti.bz<br>www.fti.bz<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.innichen.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225051209&detailonr=225770930-2415">zum Artikel der Gemeinde<\/a>