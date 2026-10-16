<p>Um die Verwaltung der Zufahrten zur Fußgängerzone (FZ) zu vereinfachen, stellt die Gemeinde eine neue digitale Plattform zur Verfügung, über die Zufahrtsgenehmigungen beantragt und verwaltet werden können.<\/p><p> <\/p><p><strong>Informationsabend<\/strong><\/p><p>Datum: 26.10.2026<\/p><p>Uhrzeit: 20:00<\/p><p>Ort: Josef-Resch-Haus<\/p><p>Im Rahmen der Veranstaltung wird die Funktionsweise der Plattform erläutert. Außerdem besteht die Möglichkeit, Fragen an die zuständigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu stellen.<\/p><p> <\/p><p><strong>1. <\/strong><strong>Zutrittspunkte: <\/strong><\/p><p><iframe src="https:\/\/www.google.com\/maps\/d\/embed?mid=1MCuQxU5vMeeS0ep0CeamiZ9ykebDH5w&ehbc=2E312F" width="640" height="480"><span class="fr-mk" style="display: none;"> <\/span><\/iframe><\/p><p><br><\/p><p><strong>2. Startdatum<\/strong><\/p><ul type="disc"><li>02. November 2026<\/li><li>Ab diesem Zeitpunkt dürfen Anträge ausschließlich online eingereicht werden.<\/li><li>Bis zum 13. Dezember 2026 läuft eine Testphase.<\/li><\/ul><p><strong>3. Testphase<\/strong><\/p><p>Die Plattform befindet sich vom 02.11.2026 bis zum 13.12.2026 in einer Testphase. Während dieses Zeitraums wird das System laufend überwacht und bei Bedarf angepasst, um die Funktionalität weiter zu verbessern<\/p><p><strong>4. Wer kann eine Genehmigung beantragen?<\/strong><\/p><ul type="disc"><li>A – Inhaber von Garage\/Abstellplatz<\/li><li>B – Inhaber\/innen von Wohnung<\/li><li>C – Wirtschaftstreibende<\/li><li>D – Veranstalter\/innen von Veranstaltungen<\/li><li>E – Betriebliche Dienstleistungsunternehmen<\/li><li>F – Systemrelevante Dienste<\/li><li>G – Beherbergungsbetriebe (G1 – mit Parkplatz \/ G2 – ohne Parkplatz)<\/li><li>H – Inhaber von EU-Parkausweis<\/li><li>I – Begründete Notwendigkeit (und nachträgliche Meldung).<\/li><\/ul><p><strong>5. Zugang zur Plattform<\/strong><\/p><p><strong>Link zur Plattform<\/strong><\/p><p>👉 <strong>sancandido.sismic.it<\/strong><\/p><p><strong>Voraussetzungen für den Zugang<\/strong><\/p><ul type="disc"><li>SPID\/CIE\/CNS\/eIDAS bereithalten;<\/li><li>das Kennzeichen des Fahrzeugs sowie die entsprechende Zulassungsbescheinigung (Fahrzeugschein) bereithalten;<\/li><li>die für die beantragte Kategorie erforderlichen Nachweise bereithalten;<\/li><li>überprüfen, ob Sie zu einer der zugelassenen Kategorien gehören.<\/li><\/ul><p><strong>6. Registrierung<\/strong><\/p><ol start="1" type="1"><li>Öffnen Sie die Plattform.<\/li><li>Melden Sie sich über <em>myCivis<\/em> an.<\/li><li>Bestätigen Sie, dass Sie die angeführten Bestimmungen gelesen haben.<\/li><li>Wählen Sie Ihr Profil aus (Natürliche Person \/ Unternehmen - MwSt.-Nr. \/ Beherbergungsbetrieb).<\/li><li>Geben Sie Ihre persönlichen Daten ein. Vergessen Sie nicht, eine E-Mail-Adresse anzugeben, damit wir Ihnen das Ergebnis Ihres Antrags mitteilen können.<\/li><li>Wählen Sie die Art der Genehmigung entsprechend Ihrem Anspruch aus.<\/li><li>Füllen Sie die erforderlichen Angaben aus und laden Sie die notwendigen Unterlagen hoch.<\/li><li>Bestätigen Sie die Erklärungen.<\/li><li>Überprüfen Sie in der Rubrik <em>Zusammenfassung<\/em>, ob alle Daten korrekt sind, und klicken Sie auf <strong>Bestätigen<\/strong>.<\/li><\/ol><p>Sie können Ihren Antrag jederzeit als Entwurf speichern und zu einem späteren Zeitpunkt vervollständigen. Außerdem können Sie während der Antragstellung jederzeit weiter- oder zurückgehen.<\/p><p><strong>7. Genehmigungsarten und Gültigkeitsdauer<\/strong><\/p><p>Eine detaillierte Beschreibung der einzelnen Genehmigungen, der Voraussetzungen, der erforderlichen Unterlagen, der Gültigkeitsdauer sowie der Nutzungsbedingungen finden Sie in folgendem Leitfaden:<\/p><p><a href="https:\/\/www.gemeinde.innichen.bz.it\/system\/web\/datei.aspx?detailonr=225830081-2415&sprache=1" data-detailonr="225830081"><strong>ERLÄUTERUNG DER KATEGORIEN <\/strong><\/a><\/p><p><strong>8. Wie funktioniert der Zugang zur Fußgängerzone?<\/strong><\/p><ul type="disc"><li>Kennzeichenerfassungssystem: Das Kennzeichen wird jedes Mal erfasst, wenn ein Zutrittspunkt passiert wird.<\/li><li>Es ist kein Papierausweis erforderlich.<\/li><li>Das Kennzeichen muss vorab registriert und genehmigt werden.<\/li><\/ul><p>Die Mitteilung bzw. der Antrag auf Genehmigung muss grundsätzlich mindestens 3 Arbeitstage vor dem gewünschten Zufahrtstermin erfolgen. Unbeschadet dessen beträgt die Bearbeitungsfrist für das Verfahren bis zu 30 Tage ab Eingang des Antrags.<\/p><p><strong>9. Kontakte<\/strong><\/p><ul type="disc"><li>Zuständiges Amt: Ortspolizei<\/li><li>Telefonnummer: <a href="tel:+390474916686">+39 0474 916686<\/a> (erreichbar Mo-Fr 08:45-12:00 Uhr und Mo-Do 15:00-16:00 Uhr)<\/li><li>E-Mail: ortspolizei@innichen.eu<\/li><\/ul><p><strong>10. Häufig gestellte Fragen (FAQ)<\/strong><\/p><p><strong>Muss ich mich registrieren, wenn ich meinen Wohnsitz in Innichen habe?<\/strong><\/p><p>Ja. Auch Personen mit Wohnsitz in Innichen müssen sich registrieren. Wenn Sie innerhalb der Fußgängerzone wohnen, wählen Sie eine der Kategorien A oder B. Sollten Sie außerhalb der Fußgängerzone wohnen, aber eine Zufahrtsberechtigung benötigen, wählen Sie bitte die Kategorie I und begründen Sie Ihren Bedarf.<\/p><p><strong>Was passiert, wenn ich mein Fahrzeug wechsle?<\/strong><\/p><p>Im Falle eines Fahrzeugwechsels muss über das Portal der Fußgängerzone ein neuer Antrag auf Genehmigung gestellt werden. Dabei ist das neue Kennzeichen anzugeben und die für die jeweilige Kategorie erforderliche Dokumentation hochzuladen. Die bestehende Genehmigung wird nicht automatisch auf das neue Fahrzeug übertragen.<\/p><p><strong>Wie lange dauert die Genehmigungsvorgang?<\/strong><\/p><p>Sobald Ihr Antrag genehmigt oder abgelehnt wurde, erhalten Sie eine Mitteilung an die im Antrag angegebene E-Mail-Adresse. Die Meldung der Zufahrt muss mindestens drei Tage vor dem gewünschten Zufahrtstermin erfolgen. Unbeschadet dessen beträgt die Bearbeitungsfrist für das Verfahren bis zu 30 Tage ab Eingang des Antrags.<\/p><p><strong>Wie kann ich überprüfen, ob meine Genehmigung aktiv ist?<\/strong><\/p><p>Sie können den Status Ihres Antrags oder die Gültigkeit Ihrer Genehmigung in Ihrem persönlichen Bereich des Portals der Fußgängerzone unter der Rubrik <em>Verlauf<\/em> einsehen.<\/p><p><strong>Was soll ich tun, wenn ich die Fußgängerzone in einem dringenden Fall befahren muss und mich vorher nicht registrieren kann?<\/strong><\/p><p>In begründeten Ausnahmefällen kann nachträglich ein Antrag auf nachträgliche Meldung (Kategorie I – Begründete Notwendigkeit à Nachmeldung) gestellt werden. Die Dringlichkeit des Zugangs ist dabei entsprechend nachzuweisen. Die Ortspolizei prüft jeden Fall einzeln.<\/p><p><strong>Was kann ich bei technischen Problemen tun?<\/strong><\/p><p>Bei technischen Problemen wenden Sie sich bitte per E-Mail an die Ortspolizei. Fügen Sie nach Möglichkeit einen Screenshot des Problems bei.<\/p><p> <\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.innichen.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225051209&detailonr=225830082-2415">zum Artikel der Gemeinde<\/a>