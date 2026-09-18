<p><strong>Ab Montag <strong>(21.09.2026)<\/strong> wird der Kreuzungsbereich Unterplanitzing\/Oberplanitzing neu asphaltiert.<\/strong><\/p><p>Die Arbeiten waren ursprünglich für einen späteren Zeitpunkt vorgesehen. Laut Straßendienst ist es jedoch notwendig, die Asphaltierung noch heuer vorzuziehen und durchzuführen.<\/p><p>Während der Arbeiten bleibt stets eine Fahrspur für den Verkehr geöffnet. Aufgrund des derzeit hohen Verkehrsaufkommens durch Erntearbeiten, Schulverkehr, Tourismus und Pendler kann es dennoch zu Verzögerungen und Wartezeiten kommen.<\/p><p>Die Verkehrsteilnehmer werden um Verständnis und entsprechende Vorsicht im Baustellenbereich gebete<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.kaltern.eu\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219368616&detailonr=225824433-546">zum Artikel der Gemeinde<\/a>