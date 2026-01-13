<p><strong>Die Infranet AG setzt in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Kaltern den Ausbau des Glasfasernetzes fort. Mit Baulos 3 startet nun der nächste Realisierungsschritt in den Ortsteilen Klavenz, St. Nikolaus, St. Anton und St. Josef am See.<\/strong><br><br><\/p><p><strong>Wer kann teilnehmen?<\/strong><\/p><p>Eigentümerinnen und Eigentümer sowie Miteigentümerinnen und Miteigentümer von Immobilien in den betroffenen Gebieten können ihr Interesse bekunden und ihre Wohn- oder Geschäftseinheit im Rahmen dieses Projekts mit einem FTTH-Glasfaseranschluss (Fiber To The Home) ausstatten lassen.<\/p><p><br><\/p><p><strong>Kosten während der Ausbauphase<\/strong><\/p><p>Privatnutzer: einmalig 100 € + MwSt. pro Wohneinheit<\/p><p>Unternehmen: einmalig 200 € + MwSt. pro Geschäftseinheit<\/p><p><br><\/p><p><strong>Wichtig: <\/strong><br>Anträge, die nach dem 28. Februar 2026 eingehen, können im Rahmen von Baulos 3 nicht mehr berücksichtigt werden. <strong>Für spätere Anschlüsse ist mit deutlich höheren Kosten zu rechnen.<\/strong><\/p><p><br><\/p><p><strong>Anmeldung<\/strong><\/p><p>Die Anmeldung erfolgt online über die Webseite der Infranet AG:<\/p><p>🔗 <a data-fr-linked="true" href="https:\/\/infranet.bz.it\/bestellung-glasfaseranschluss\/">https:\/\/infranet.bz.it\/bestellung-glasfaseranschluss\/<\/a><\/p><p>(Klick auf „Kaltern a.d. Weinstraße – Baulos 3“)<\/p><p><br><\/p><p>Bei Kondominien wird empfohlen, frühzeitig Kontakt mit der Hausverwaltung aufzunehmen.<\/p><p><br><\/p><p><strong>Weitere Informationen und ein Infoblatt finden Sie hier:<\/strong><\/p><p><br><\/p><p><a href="https:\/\/www.kaltern.eu\/system\/web\/datei.aspx?detailonr=225780880-546&sprache=1">Infoblatt<\/a><\/p><p><a href="https:\/\/www.kaltern.eu\/system\/web\/datei.aspx?detailonr=225780881-546&sprache=1">Orthophoto – Ausbaugebiet Glasfaser Baulos 3 in Kaltern<\/a><\/p><p><br><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.kaltern.eu\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219368616&detailonr=225780885-546">zum Artikel der Gemeinde<\/a>