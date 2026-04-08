<p class="align_justify">Im Hinblick auf die Fälligkeiten aller Identitätskarten in Papierform am kommenden 03. August bietet das Meldeamt dieser Gemeinde den folgenden außerordentlichen Termin für die Bürger an, um die neue elektronische Identitätskarte zu beantragen:<\/p><p class="align_center"><strong>Samstag, 18.04.2026 von 08.30 bis 12.30 Uhr<\/strong><\/p><p class="align_justify">Sie werden gebeten, sich telefonisch unter einer der beiden folgenden Nummern vorzumerken: 0471 968832 oder 0471 968835.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.kaltern.eu\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219368616&detailonr=225793821-546">zum Artikel der Gemeinde<\/a>