<p>Das Glasfaserprojekt der Gemeinde Kaltern – Baulos 3 (St. Nikolaus, Pfuss, St. Anton, Klavenz und St. Josef am See) geht nunmehr in die Realisierungsphase, sodass die Haushalte und Betriebe bald schnell und sicher im Internet unterwegs sein und von vielfältigen Technologievorteilen profitieren können. Die <strong>Ausführungsfirmen Gasser GmbH, Pertoll GmbH und Co.Gi GmbH<\/strong> sind beauftragt, die verschiedenen Grabungsarbeiten und Leerverrohrungen im öffentlichen Grund durchzuführen, für die Verlegung und Terminierung der Glasfaser sowie Montage der Hausanschlussbox im Gebäude ist die Firma <strong>Telecomunicazioni Trentino GmbH<\/strong> zuständig. <\/p><p>Alle Interessierten, welche über die Infranet Webseite ihre Online-Bestellung gemacht haben, werden im Zuge der Arbeiten von dem verantwortlichen Techniker kontaktiert, um einen <strong>Termin für einen Lokalaugenschein im Gebäude zu vereinbaren<\/strong>, bei welchem die bestmögliche Montageposition der Hausanschlussbox (BEP) bestimmt wird. Die Techniker, welche den Lokalaugenschein durchführen, benötigen Zutritt zum Gebäude, können sich jedoch jederzeit entsprechend ausweisen.<\/p><p>Die Lokalaugenscheine werden <strong>Ende März<\/strong> beginnen.<\/p><p>Damit Sie jedoch einen Glasfaseranschluss im eigenen Zuhause bzw. Unternehmen erhalten, ist es notwendig, dass Sie die Leerrohre auf dem Privatgrundstück, das bedeutet zwischen dem öffentlichen Grund (z.B. Schacht auf der Straße) bis zur erwähnten Hausanschlussbox in Ihrem Gebäude (Keller, Garage, Zählerraum), verlegen. Damit die Erstellung Ihres Anschlusses bei dem erwähnten Lokalaugenschein bestmöglich abgeklärt werden kann, bitten wir Sie sich im Vorhinein über schon bestehende Leerrohre oder die ideale Position des neuen Anschlussschachtes an der Grundstücksgrenze zu informieren.<\/p><p><strong>Diese Arbeiten (Leerrohr) innerhalb Ihrer Grundparzelle gehen zu Lasten des Eigentümers<\/strong> und können in Eigenregie oder von einer von Ihnen beauftragten Firma oder Fachmann durchgeführt werden, um die darauffolgende Verlegung der Glasfaserkabel vonseiten der Ausführungsfirma zu ermöglichen.<\/p><p>Die Gemeinde Kaltern und die Infranet AG bedanken sich für Ihre Zusammenarbeit und stehen für weitere Informationen zur Verfügung.<\/p><p>Der zuständige Referent und Vizebürgermeister<\/p><p>Ambach Christian<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.kaltern.eu\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219368616&detailonr=225790667-546">zum Artikel der Gemeinde<\/a>