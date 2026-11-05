<p style="text-align: justify;">Anlässlich der Geburt jedes Kindes gewährt die Region Trentino – Südtirol einen Beitrag, der auf die Einschreibung des Kindes in einer Zusatzvorsorgeform gemäß G.v.D. Nr. 252 vom 5. Dezember 2005 „Regelung der Zusatzrentenformen“ in geltender Fassung sowie auf die Unterstützung der entsprechenden Beiträge abzielt. Der Beitrag ist auch für adoptierte oder anvertraute Kinder ab dem Datum der Adoption oder der familiären Anvertrauung gedacht. Der Beitrag wird bis zum fünften Lebensjahr bzw. bis zu fünf Jahre nach dem Datum der Adoption oder der familiären Anvertrauung gezahlt, jedoch nicht über das 18. Lebensjahr hinaus.<\/p><p style="text-align: justify;"><br><\/p><p style="text-align: justify;">Der Beitrag ist nicht an die wirtschaftliche Situation des Haushalts gebunden.<\/p><p style="text-align: justify;"><br><\/p><p style="text-align: justify;"><strong>Weitere Informationen zur Höhe der Beiträge, den Fristen und Modalitäten für die Stellung der entsprechenden Anträge können aus dem nachfolgend zur Verfügung gestellten Informationsmaterial entnommen werden:<\/strong><\/p><p style="text-align: justify;"><br><\/p><p style="text-align: justify;"><strong><a href="https:\/\/pensplan.com\/de\/servizio\/beitrag-zur-einschreibung-von-neugeborenen-in-die-zusatzvorsorge\/">INFO - Beitrag zur Förderung der Einschreibung von Kindern in eine Zusatzrentenform<\/a><\/strong><\/p><p style="text-align: justify;"><br><\/p><p style="text-align: justify;">(Die gegenständliche Veröffentlichung erfolgt aufgrund einer entsprechenden Vereinbarung mit der Centrum Pensplan <abbr data-glossar-onr="225281149-551">AG<\/abbr>)<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.kaltern.eu\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219368616&detailonr=225832701-546">zum Artikel der Gemeinde<\/a>