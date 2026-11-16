<p data-pm-slice="1 1 []">Die Gemeinden Kaltern und Eppan sowie das Land Süd-Tirol laden alle Bürger von Unter- und Oberplanitzing sowie der Gand zur Vorstellung des Projekts „Busparkplatz Gand“ ein.<\/p><p>Die Bürgerversammlung findet am <strong>15. Dezember 2026 um 18 Uhr in der Feuerwehrhalle Oberplanitzing<\/strong> statt.<\/p><p>Alle interessierten Bürger sind herzlich willkommen.<\/p><p><img src="https:\/\/www.kaltern.eu\/system\/web\/getImage.ashx?fileid=1572517&mode=T&width=640&height=480&t=1794825824&crop=0_0_0_0" class="fr-fil fr-dib width66" alt="Bürgerversammlung"><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.kaltern.eu\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219368616&detailonr=225833853-546">zum Artikel der Gemeinde<\/a>