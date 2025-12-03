<hr><p>Am Sonntag, 14. Dezember 2025 um 16:00 Uhr präsentiert Dorfchronist Albert Atz im Vereinshaus Kaltern historische Filme, darunter:<\/p><ul><li>Die Wildschweinjagd in Kaltern 1965<\/li><li>Matthias Wörndle – der Dorfbäcker<\/li><li>Brum bin i so blöd<\/li><li>Die längste Weinleitung der Welt<\/li><li>Im warmen Wasser geht’s<\/li><li>Weihnachtsgruß von David Ambach<\/li><li>Der Dominikus Keller<\/li><\/ul><p>Moderation: Bürgermeister Christoph Pillon<br>Eintritt: freiwillige Spende – Erlös zugunsten der Krebshilfe Überetsch–Unterland.<br>Alle Interessierten sind herzlich eingeladen!<\/p><p><br><\/p><p><img src="https:\/\/www.kaltern.eu\/system\/web\/getImage.ashx?fileid=1522802&mode=T&width=640&height=480&t=1764751761" class="fr-fil fr-dib width45" alt="Dominikus" title=""><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.kaltern.eu\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219368616&detailonr=225776457-546">zum Artikel der Gemeinde<\/a>