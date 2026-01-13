<p>Die Gemeinde Kaltern, beabsichtigt eine Rangordnung für den Bauernmarkt zu erstellen.<\/p><p><br><\/p><p>Abgabetermin der Gesuche: <strong>innerhalb 10. Februar 2026, 12.00 Uhr,<\/strong><\/p><p>Bei Fragen: Lizenzbüro 0471-968820<\/p><p><br><\/p><p>Die Standplätze auf den Bauernmärkten werden unter Berücksichtigung der für den jeweiligen Standplatz festgelegten spezifischen Warengruppen (Fleischprodukte; Obst, Gemüse, Wein; Käse und Milchprodukte; Imkereiprodukte; Fischprodukte; Brot) wie folgt vergeben:<\/p><p> <\/p><table style="width: 100%;"><thead><tr><th style="width: 84.3424%;"><br><\/th><th style="width: 15.5925%;"><br><\/th><\/tr><\/thead><tbody><tr><td style="width: 84.3424%;">Landwirtschaftliche Unternehmer mit Hofstelle auf dem Gebiet der Gemeinde <br><\/td><td style="width: 15.5925%;">Punkte 40<br><\/td><\/tr><tr><td style="width: 84.3424%;">Landwirtschaftliche Unternehmer mit Hofstelle auf dem Gebiet der Bezirksgemeinschaft, der diese Gemeinde angehört<br><\/td><td style="width: 15.5925%;">Punkte 30<br><\/td><\/tr><tr><td style="width: 84.3424%;">Teilnahme an regionalen, nationalen oder europäischen Marken- und Qualitätsprogrammen, die die Herkunft der Produkte, die am Bauernmarkt angeboten werden, zum Inhalt haben <br><\/td><td style="width: 15.5925%;">Punkte 40<br><\/td><\/tr><tr><td style="width: 84.3424%;"><p>Für jedes Jahr der Teilnahme am Bauernmarkt in dieser Gemeinde in den vergangenen 2 Jahren<\/p><\/td><td style="width: 15.5925%;">10 Punkte pro Jahr bis zu höchstens 20 Punkte<br><\/td><\/tr><tr><td style="width: 84.3424%;">Falls der landwirtschaftliche Unternehmer Junglandwirt ist (älter als 18 Jahre und jünger als 41 Jahre) <br><\/td><td style="width: 15.5925%;"> Punkte 05<br><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><p><br><\/p><p>Im Falle von Punktegleichheit von Antragstellern um einen Standplatz erfolgt die Vergabe des Standplatzes gemäß der zeitlichen Reihenfolge, in der die Anträge gestellt worden sind.<\/p><p><br><\/p><p><a href="https:\/\/www.kaltern.eu\/system\/web\/datei.aspx?detailonr=225780887-546&sprache=1">Link zum Ansuchen<\/a><\/p><p><br><\/p><p>Der Gemeindereferent<\/p><p>Lukas Luggin<\/p><p> <\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.kaltern.eu\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219368616&detailonr=225780877-546">zum Artikel der Gemeinde<\/a>