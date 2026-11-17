<p><strong>Sie kennen sich mit digitalen Diensten aus und helfen gerne anderen? Die Gemeinde Kaltern möchte einen Digi Point eröffnen und sucht dafür engagierte Tutoren, die Menschen im Dorf bei digitalen Fragen unterstützen.<\/strong><\/p><p>Ob Behördengänge, digitale Gesundheitsakte oder andere öffentliche Online-Dienste: Vieles lässt sich heute bequem von zu Hause aus erledigen. Doch nicht jeder findet sich dabei problemlos zurecht. Hier setzt der Digi Point an. Er bietet kostenlose und unkomplizierte Hilfe, damit möglichst viele Menschen die digitalen Möglichkeiten nutzen können.<\/p><p>Als Tutor unterstützen Sie Hilfesuchende beispielsweise beim Umgang mit SPID, dem digitalen Zugang zu öffentlichen Diensten, mit dem elektronischen Personalausweis CIE oder mit der digitalen Gesundheitsakte. Sie erklären die einzelnen Schritte und helfen dabei, Unsicherheiten abzubauen.<\/p><p><strong>Ihr Wissen macht den Unterschied<\/strong><\/p><p>Gesucht werden Personen, die sich mit digitalen Diensten auskennen und einige Stunden pro Woche Zeit haben. Ob im Studium, im Berufsleben oder in Pension: Entscheidend sind digitale Kenntnisse, Geduld und Freude daran, anderen zu helfen.<\/p><p>Der zeitliche Umfang wird individuell mit der Gemeinde vereinbart. Für den Einsatz ist eine Vergütung vorgesehen. Eine Tätigkeit in mehreren Gemeinden ist ebenfalls möglich.<\/p><p><strong>Interesse? Melden Sie sich!<\/strong><\/p><p>Schicken Sie Ihren Lebenslauf an <a href="mailto:digipoint@provinz.bz.it">digipoint@provinz.bz.it<\/a> und geben Sie an, dass Sie sich für den geplanten Digi Point in Kaltern interessieren.<\/p><p><a href="https:\/\/digitalnow.provinz.bz.it\/de\/digitaler-tutor">Mehr über die Tätigkeit als digitaler Tutor erfahren<\/a><\/p><p><br><\/p><p><img src="https:\/\/www.kaltern.eu\/system\/web\/getImage.ashx?fileid=1572691&mode=T&width=640&height=480&t=1794910591&crop=0_0_0_0" class="fr-fil fr-dib width66" alt="Digitalnow"><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.kaltern.eu\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219368616&detailonr=225833994-546">zum Artikel der Gemeinde<\/a>