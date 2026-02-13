<p>Die Marktgemeinde Kaltern organisiert in Zusammenarbeit mit den Freiwilligen Feuerwehren sowie den örtlichen Vereinen eine Dorfreinigungsaktion. Alle Bürgerinnen und Bürger sind herzlich eingeladen, sich aktiv zu beteiligen. <\/p><p><strong>Termin: Samstag, 14. März 2026 <\/strong><\/p><p><strong>Ausweichtermin bei Regen: Samstag, 21. März 2026 <\/strong><\/p><p>Treffpunkt: 8.00 Uhr bei den Feuerwehrhallen der jeweiligen Ortsteile <\/p><p>Ziel der Aktion ist es, unser Dorf sauber und gepflegt zu halten und das Bewusstsein dafür zu stärken, dass eine intakte Landschaft und eine saubere Umwelt nur durch den gemeinsamen Einsatz aller erhalten werden können. <\/p><p>Als kleines Dankeschön wird zur Mittagszeit auf dem Gelände des Haflinger Pferdezuchtvereins in Oberplanitzing ein gemeinsames Mittagessen angeboten. <\/p><p><br>Der Referent<br>Stefan Vorhauser <\/p><p><br><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.kaltern.eu\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219368616&detailonr=225785598-546">zum Artikel der Gemeinde<\/a>