<p style="text-align: left;">Liebe Überetscherinnen und Überetscher,<\/p><p style="text-align: left;">das Jahr neigt sich dem Ende zu, und es ist Tradition, zu besonderen Anlässen eine gemeinsame Kolumne zu veröffentlichen. Dies nehmen wir zum Anlass, dem Gemeindeblatt herzlich zu danken. Redaktion, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie der Verwaltungsrat leisten einen wertvollen Dienst für unsere Dorfgemeinschaften: Vereine erhalten Raum zur Vorstellung, und wir als Verwaltungen können transparent über unsere Arbeit informieren.<\/p><p style="text-align: left;">Ein solches Medium lebt jedoch nicht nur von einer engagierten Redaktion, sondern ebenso von den vielen Autorinnen und Autoren, die regelmäßig Beiträge verfassen. Vor allem aber lebt das Gemeindeblatt von Ihnen, liebe Leserinnen und Leser. Jedes Abonnement und jeder einzelne Kauf tragen wesentlich zu seinem Fortbestand bei. Besonders erfreulich ist, dass viele Bürgerinnen und Bürger inzwischen das Abholabo nutzen. Ein herzliches Dankeschön gilt auch den Betrieben, die diese Möglichkeit unterstützen.<\/p><p style="text-align: left;">Wir möchten daher daran erinnern, bestehende Abonnements zu verlängern oder neue abzuschließen. Auch Vereine können mit einem Abo ihre zentrale Mitteilungsplattform aktiv stärken.<\/p><p style="text-align: left;">Gleichzeitig wollen wir kurz auf das vergangene Jahr blicken, das unsere Gemeinden geprägt hat und dessen Themen uns auch künftig begleiten werden. Mit den Neuwahlen im Mai sind Eppan und Kaltern mit neuen Bürgermeistern in eine neue Amtsperiode gestartet. Nach einer kurzen Einarbeitungsphase wurden bereits zahlreiche Vorhaben in Angriff genommen.<\/p><p style="text-align: left;">Die Mitglieder der Gemeindeausschüsse arbeiten mit großem Einsatz, vielfach auch gemeindeübergreifend. Eine zentrale Herausforderung ist die Ausarbeitung der Gemeindeentwicklungsprogramme, um unsere Gemeinden nachhaltig und zukunftsfit aufzustellen. Ziel bleibt es, die Lebensqualität im Überetsch zu sichern und weiter zu verbessern – dieser Aufgabe stellen wir uns auch im Jahr 2026.<\/p><p style="text-align: left;">In diesem Sinne wünschen wir allen Überetscherinnen und Überetschern ruhige, besinnliche Festtage und freuen uns auf ein gemeinsames neues Jahr.<\/p><p style="text-align: left;"><br><\/p><p style="text-align: left;">Die Bürgermeister<\/p><p style="text-align: left;">Christoph Pillon<br>Lorenz Ebner<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.kaltern.eu\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219368616&detailonr=225778856-546">zum Artikel der Gemeinde<\/a>