<p>Liebe Kaltererinnen und Kalterer,<\/p><p>Es gibt Aktionen, die einfach dazugehören. Denn was wäre diese Weihnachtszeit ohne sie?<\/p><p>Seit vier Jahrzehnten sorgt Das Große Los in Kaltern und Eppan für vorweihnachtliche Stimmung, für belebte Gassen, für Begegnungen – und vor allem für eine starke lokale Wirtschaft. 40 Jahre sind dabei nicht bloß eine runde Zahl, sondern der Beweis, dass Gemeinschaft funktioniert, wenn viele mit Überzeugung an einem Strang ziehen.<\/p><p>Gerade jetzt zeigt sich der Wert solcher Initiativen besonders deutlich. Während der stationäre Handel vielerorts um seine Zukunft kämpft, beweisen unsere Kaufleute, dass Nähe, Beratung und Qualität keine Auslaufmodelle sind. Im Gegenteil: Über 100 Betriebe machen heuer wieder mit und sind ein starkes Zeichen dafür, dass lokaler Handel lebt, wenn wir ihn leben.<\/p><p>Und genau das ist die politische Botschaft dahinter: Eine Gemeinde bleibt nur dann lebendig, wenn wir Wertschöpfung vor Ort halten. Jeder Einkauf im Dorf stärkt Arbeitsplätze, Ausbildungsplätze, Familienbetriebe und die Vielfalt, die unsere Dörfer, Plätze und Straßen prägt. Das Große Los ist für mich mehr als eine schöne Tradition: Es ist ein Beitrag zu einer widerstandsfähigen, nachhaltigen örtlichen Wirtschaft.<\/p><p>Mein Dank gilt allen Kaufleuten, dem hds und all jenen, die diese Aktion seit 1985 möglich machen. Dieses Jubiläum gehört euch!<\/p><p>Mit herzlichen Grüßen<\/p><p>Christoph Pillon<br>Bürgermeister von Kaltern<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.kaltern.eu\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219368616&detailonr=225776813-546">zum Artikel der Gemeinde<\/a>