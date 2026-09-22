<p>Die Gemeinde Kaltern lädt alle Bürgerinnen und Bürger herzlich zur finalen Präsentation des Gemeindeentwicklungsprogramms ein. <\/p><p><br><\/p><p class="align_center"><strong>8. Oktober 2026 um 19.30 Uhr im Filmtreff Kaltern <\/strong><\/p><p><br><\/p><p>Die anwesenden Techniker werden den finalen Programmentwurf vorstellen, der konkrete Maßnahmenvorschläge zu den zentralen Themen Landschaft, Siedlung, Mobilität und Tourismus beinhaltet. <\/p><p>Außerdem wird der finale Entwurf der Siedlungsgrenze vorgestellt.<\/p><p><br><\/p><p><img src="https:\/\/www.kaltern.eu\/system\/web\/getImage.ashx?fileid=1563545&mode=T&width=640&height=480&t=1790061717" class="fr-fil fr-dib width66" alt="Flyer" title=""><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.kaltern.eu\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219368616&detailonr=225825496-546">zum Artikel der Gemeinde<\/a>