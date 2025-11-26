<p>Die Gemeinde Kaltern lädt alle Bürgerinnen und Bürger herzlich zur Bürgerversammlung ein. Vorgestellt wird die Ist-Zustandsanalyse der beauftragten Techniker – sie zeigt die aktuellen Stärken und Schwächen Kalterns und bildet eine wichtige Grundlage für die Ausarbeitung des Programms.<\/p><p> <\/p><p><strong>Wie kann ich meine Ideen einbringen?<\/strong><\/p><p>Jederzeit über die digitale Ideenbox: <a href="https:\/\/urlsand.esvalabs.com\/?u=http%3A%2F%2Fwww.kaltern.eu&e=19869936&h=a779c6b4&f=y&p=y" title="www.kaltern.eu">www.kaltern.eu<\/a><\/p><p>…oder über die physischen Ideenboxen am Rottenburger Platz, bei der Sportbar und im Kuba<\/p><p><br><\/p><p><img src="https:\/\/www.kaltern.eu\/system\/web\/getImage.ashx?fileid=1522037&mode=T&width=640&height=480&t=1764146148" class="fr-fil fr-dib width66" alt="Bürgerversammlung" title="Gemeinde Kaltern"><\/p><p><br><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.kaltern.eu\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219368616&detailonr=225775629-546">zum Artikel der Gemeinde<\/a>