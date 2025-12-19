<p>Die Verwaltung der Gemeinde Kaltern weist darauf hin, dass die Christbäume auch dieses Jahr von den Arbeitern des Gemeindebauhofes eingesammelt und entsorgt werden. Zu diesem Zwecke wird die Bevölkerung gebeten<strong> jeglichen<\/strong> Weihnachtsschmuck zu entfernen und am<strong> 7. und 8. Jänner<\/strong> die Christbäume an den bisher üblichen Stellen und den Parkplätzen des gesamten Gemeindegebietes abzustellen. <\/p><p>Der zuständige Referent<\/p><p>Stefan Vorhauser<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.kaltern.eu\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219368616&detailonr=225778497-546">zum Artikel der Gemeinde<\/a>